Ο Αργεντινός ηγέτης των «μπλαουγκράνα» διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τους Καταλανούς το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στη Γιουβέντους στο Τορίνο από το πέναλτι που κέρδισε ο Φάτι.

Σκοράροντας, λοιπόν, με αυτό τον τρόπο κόντρα στην ιταλική ομάδα, ο Μέσι έχει πλέον στείλει τη μπάλα στα δίχτυα μονάχα με πέναλτι στις τέσσερις τελευταίες φορές που έχει βρει δίχτυα είτε με την φανέλα της «αλμπισελέστε», είτε με αυτή του συλλόγου της Βαρκελώνης.

Είναι κάτι που του συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του και τώρα με την παραίτηση του Μπαρτομέου, μάλλον θ' αρχίσει να εκμεταλλεύεται περισσότερο και το ανοιχτό παιχνίδι με περισσότερη διάθεση και «δίψα»...

Παράλληλα, είναι ο πρώτος σκόρερ ever στη φάση των ομίλων του Champions League, καθώς σε 74 αναμετρήσεις έχει πετύχει 70 γκολ και ουδείς άλλος έχει φτάσει σε αυτό τον αριθμό τερμάτων στα γκρουπ της διοργάνωσης...

74 Games

70 Goals

No player has scored as many @ChampionsLeague group stage goals as Lionel Messi.

Nearly a goal a game. Ridiculous. pic.twitter.com/P0prInFLAR

— SPORF (@Sporf) October 28, 2020