Μπαπέ: «Να ποιο είναι το πρωτάθλημα των αγροτών» (pics)

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το γαλλικό ποδόσφαιρο έχει δύο εκπροσώπους στα ημιτελικά του Champions League, μετά την πρόκριση της Παρί Σε Ζερμέν επί της Αταλάντα και της Λυών επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Στην υπόλοιπη... προηγμένη ποδοσφαιρική Ευρώπη, η Ligue 1 αποκαλείται απαξιωτικά ως «το πρωτάθλημα των αγροτών» και ο σούπερ σταρ της Παρί, Κιλιάν Μπαπέ, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει στους επικριτές.

Πως; Ανεβάζοντας την φράση «Πρωτάθλημα των αγροτών» και ένα e-moji με το πρόσωπο ενός κλόουν (προφανώς για όσους αποκαλούν έτσι την Ligue 1), συγχαίροντας ταυτόχρονα την Λυών για το κατόρθωμά της.

Στο ίδιο μήκος κύματος, όμως, ήταν και οι Λυωνέ, οι οποίοι στο προφίλ τους στο Twitter έγραψαν «Δεν υπάρχουν αγρότες εδώ», φράση που συνοδευόταν από ένα emoji που κλείνει περιπαικτικά το μάτι...

No farmers here #UCL pic.twitter.com/2d7Ij6EUNL

Σχόλιο για την πρόκριση των δύο γαλλικών ομάδων, τέλος, έκανε και ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, δίνοντας βεβαίως και ξεκάθαρη πολιτική χροιά.

«Στα ημιτελικά του Champions League θα αναμετρηθούν η Παρί Σεν Ζερμέν με την Λειψία και η Λυών με την Μπάγερν Μονάχου. Στις Βρυξέλλες, όπως και στους αγωνιστικούς χώρους, η Γαλλία και η Γερμανία είναι οι μηχανές της Ευρώπης! Η Καγκελάριος Μέρκελ δεν θα με κατηγορήσει επειδή θα υποστηρίξω Παρί και Λυών Τρίτη και Τετάρτη» έγραψε ο Μακρόν, ο οποίος πάντως είναι δηλωμένος φίλος της... Μαρσέιγ.

Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG_inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi...

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2020