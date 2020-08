Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ήταν τόσο σίγουρος για την πρόκριση επί της Μπάγερν, καθώς όπως δήλωσε λίγες ώρες πριν τον αγώνα, είχε πάρεi μαζί του αρκετές βαλίτσες αλλά και το Playstation στη Λισαβόνα. Κι αυτό διότι πίστευε ότι η παραμονή της ομάδας, θα διαρκούσε μέχρι τον τελικό του Champions League.

«Ετοίμασα βαλίτσες μέχρι τις 23 Αυγούστου. Μάλιστα, έχω φέρει και το Playstation μαζί μου. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι με την Μπάγερν, Εχουμε προετοιμαστεί καλά», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο 29χρονος άσος.

Τελικά, ο Γκριεζμάν, πέρα από το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα των «μπλαουγκράνα», είδε τους «Βαυαρούς» να μην δείχνουν έλεος και να σκοράρουν το ένα γκολ μετά το άλλο, διαμορφώνοντας το τελικό 8-2.

Κάπως έτσι, η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και παράλληλα ο Γκριεζμάν, επιστρέφει άρον άρον στη Βαρκελώνη μαζί με τις πολλές βαλίτσες και το Playstation που είχε πάρει μαζί του.

Griezmann when he gets back to his hotel room and turns on his PS4 pic.twitter.com/AMohQ51FqK

— Sebastian (@cdashbass) August 14, 2020