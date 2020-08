Οι εκπλήξεις του Κίκε Σετιέν στην ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα για τον προημιτελικό του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου είχαν ιστορικό αντίκτυπο και στον ηλικιακό μέσο όρο της.

Με την είσοδο των Βιδάλ, Μπουσκέτς στο αρχικό σχήμα και την έξοδο του Γκριεζμάν που θα δει την πρώτη σέντρα από τον πάγκο, οι Μπλαουγκράνα παρατάσσονται με το γηραιότερο σύνολο της ιστορίας τους σε ματς Champions League και ηλικία 29 χρόνων και 329 ημερών (σχεδόν... 30)!.

29 - The average age of Barcelona's starting XI tonight is 29 years and 329 days, making it the oldest line-up they have ever named for a Champions League match. Know-how. #UCL

