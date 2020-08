Μέγιστος «κουβάς»: Έχασε 255.000 ευρώ στο στοίχημα από την ήττα της Ατλέτικο (pic)

Οι φίλοι της Ατλέτικο Μαδρίτης «πόνεσαν» πολύ μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Λειψία στο 88ο λεπτό του προημιτελικού. Τι να πει, όμως κι ένας Άγγλος φαν του στοιχήματος, ο οποίος περίμενε το... απόλυτο ταμείο από την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και τελικά έμεινε στον άσο.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Λισαβόνα, ένας τύπος ονόματι «Alex» ανέβασε στο twitter τις φωτογραφίες του δελτίου του, στο οποίο είχε σημειώσει 12 επιτυχημένες προβλέψεις και περίμενε τη «χρυσή» 13η, τη νίκη δηλαδή των Μαδριλένων για να εισπράξει 255.000 ευρώ!

Ωστόσο, το γκολ του Άνταμς που χάρισε την πρόκριση στη Λειψία μετέτρεψε το όνειρο σε μέγιστο «κουβά».

Moment of silence for the lad let down by Atletico Madrid for €249,553.58. Sickening. pic.twitter.com/9F5Qtg8bTz

— Alex (@shutuplad) August 13, 2020