Συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την κατάκτηση του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Μόσχα στον αγγλικό τελικό με την Τσέλσι, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον χάρισε στους «κόκκινους διαβόλους» το τελευταίο τρόπαιό τους στον θεσμό μέχρι σήμερα. Ο Πορτογάλος super-star, που ακόμα βρισκόταν σε διαδικασία… εκτόξευσης, άνοιξε το σκορ στο 26’ με κεφαλιά, έπειτα από τη σέντρα του Μπράουν, όμως πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο ο Λάμπαρντ εκμεταλλεύτηκε την τύχη της, την αδράνεια της άμυνας και το γλίστρημα του Φαν ντερ Σααρ ισοφάρισε.

#OTD in 2008, Manchester United became European champions for the 3rd time

Who was #MUFC hero in Moscow? #UCL | @ManUtd pic.twitter.com/coGVLiECVn

UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 21, 2020