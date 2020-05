Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Με αφορμή την μεγάλη ανατροπή που είχε πετύχει η Λίβερπουλ πριν από έναν ακριβώς χρόνο, η UEFA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter, θυμήθηκε πως δύο ακόμα ομάδες κατάφεραν να ανατρέψουν ήττες τις οποίες δέχθηκαν στο πρώτο ματς με τρία τέρματα, στο επαναληπτικό παιχνίδι.

Συγκεκριμένα μόνο η Λίβερπουλ πέρυσι, η Μπαρτσελόνα το 1986 και ο Παναθηναϊκός το 1971 έχουν πετύχει να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση στο Champions League, έχοντας γνωρίσει πρώτα την ήττα με τρία γκολ στο πρώτο παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» τότε είχαν ανατρέψει το εις βάρος τους σκορ με 4-1 από τον πρώτο ημιτελικό με τον Ερυθρό Αστέρα και με νίκη 3-0 στη Λεωφόρο, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό.

Divock Origi starts the unlikely revival, tapping home from close range!

Only Panathinaikos (1971) & Barcelona (1986) have won a semi-final in this competition after losing the 1st leg by 3 goals...#UCLclassics | @LFC | @DivockOrigi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2020