Στο δρόμο για τη συμμετοχή στον τελικό του Ρώμης, με τους «κόκκινους διαβόλους» να διεκδικούν το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για δεύτερη διαδοχική φορά μετά τον θρίαμβο της Μόσχας το 2008, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα από τα ομορφότερα γκολ της καριέρας του.

Στις 15 Απρίλη του 2009 στην έδρα των «δράκων», ο CR7 καθάρισε την πρόκριση από το 6ο λεπτό με την οβίδα που εξαπέλυσε από απόσταση 40 μέτρων για το τελικό 1-0 υπέρ της Γιουνάιτεντ και το συνολικό 3-2 για να παίξει η ομάδα του Φέργκιουσον στα ημιτελικά κόντρα στην Άρσεναλ...

#OnThisDay in 2009, @Cristiano did this

It earned him the very first #Puskas award #TheBest | @ManUtd pic.twitter.com/mY1skHKo86

— FIFA.com (@FIFAcom) April 15, 2020