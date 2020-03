Πριν από μερικές μέρες σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει επί αγγλικού εδάφους, ο Μουρίνιο χαιρέτησε φίλο του δημοσιογράφο με τον αγκώνα για πλάκα, όμως τώρα το έκανε... ξεκάθαρα για προληπτικούς λόγους.

Πήγε χαμογελαστός στον πάγκο της Λειψίας κι αφού χαιρέτησε πρώτα τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ένωσε τη μπουνιά του του με αρκετούς άλλους από το επιτελείο του γερμανικού συλλόγου...

What new handshakes have you and your mates made to avoid Corvid-19?

José Mourinho opted for an odd elbow pump pic.twitter.com/WGJ7BNVrc9

