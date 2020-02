Ο Άγγλος επιθετικός επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό, δεν ήταν 100% έτοιμος στο Σαββατιάτικο ντέρμπι με την Τότεναμ, έπαιξε με αλλαγή όπως το έκανε και απέναντι στους Βαυαρούς το βράδυ τηςΤρίτης, όμως, φαίνεται ότι αισθάνθηκε ξανά τσίμπημα στον μυ.

Στην αποθεραπεία στην οποία επιδόθηκε λίγο μετά το ματς στο οποίο έπαιξε για λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος μη καταφέρνοντας να βρεθεί σε καίριες θέσεις για γκολ, παραπονέθηκε για νέες ενοχλήσεις και μόνο καλό δεν είναι αυτό για τον Λάμπαρντ και τους «μπλε»...

Tammy Abraham has appeared to pull up injured in Chelsea’s warm down. Now limped down tunnel while other subs continued pic.twitter.com/bCVQdrWEfC

— Alan Smith (@alansmith90) February 25, 2020