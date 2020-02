Έχασαν τις φανέλες στην Λειψία, ο Βέρνερ έπαιξε με… άχρωμο χορηγό (pic)

Μικρή περιπέτεια περίμενε την Λειψία και τους παίκτες της πριν από το ματς με την Τότεναμ.

Οι άνθρωποι του σταφ διαπίστωσαν ότι είχε χαθεί μία από τις κούτες με τις φανέλες των παικτών κι έτσι βρήκαν όποια εύκαιρη υπήρχε για να παρουσιαστούν όλοι οι παίκτες κανονικά με εμφάνιση στο γήπεδο.

Ωστόσο, κάποια από τα αστέρια των Κόκκινων Ταύρων είχαν διαφορετικό σήμα χορηγού στο κέντρο της φανέλας. Το logo της Red Bull ήταν άχρωμο στις εμφανίσεις του Τίμο Βέρνερ, του Κρίστοφερ Ενκουνκού μεταξύ άλλων και έπρεπε να φτάσει το δεύτερο ημίχρονο για να αποκατασταθεί η… τάξη.

Whats going on with the Leipzig shirts? @SpursOfficial @btsport

Did they run out of red ink @redbull pic.twitter.com/la5uxlibm1

— steve bird (@stevebird1877) February 19, 2020