Οι Χάτεμπερ, Λιορίς πολυτιμότεροι στους δύο αγώνες (pics)

Μπορεί η Τότεναμ να ηττήθηκε από την Λειψία με 1-0 μέσα στο Λονδίνο, ωστόσο η UEFA ανέδειξε ως πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης τον τερματοφύλακα των… πετεινών Ούγκο Λορίς. Όσον αφορά τον αγώνα της Αταλάντα με την Βαλένθια όπου οι Ιταλοί διέσυραν τους Ισπανούς με 4-1, ο Χανς Χάτεμπερ που πέτυχε και τα δύο από τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του ήταν ο MVP.

Tottenham captain Hugo Lloris claims #UCLMOTM award! ⁣

He'll be one of four players in tonight's vote where you crown Player of the Week pic.twitter.com/hkqyioa4zH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020