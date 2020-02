Κλοπ: «Αν οι αντιδράσεις μου είναι στο 4, ο Σιμεόνε είναι στο 12»! (vid)

Ο Kloppo που συχνά – πυκνά απασχολεί τον διεθνή Τύπο και τα social media με τα... viral βίντεο που προσφέρει, έδειξε πως αφήνει τα ηνία των... παθιασμένων αντιδράσεων στον συνάδελφό του και άνθρωπο που θα προσπαθήσει να ξεπεράσει στην πρώτη φάση των νοκ-άουτ για φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

«Ο κόσμος λέει ότι βγάζω ένταση και πάθος στον πάγκο... Αν εγώ είμαι στο επίπεδο 4, ο Ντιέγκο είναι στο 12» είπε!

"People say I'm emotional on the sidelines. If I'm on level four, I would say Diego is on level 12!"

Jurgen Klopp thinks he is the 'Kindergarten Cop' compared to Diego Simeone

