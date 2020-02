Βενγκέρ για Σίτι: «Όποιος δεν τηρεί τους κανόνες, αξίζει να τιμωρείται» (vid)

Ο Αλσατός θρύλος της Άρσεναλ εργάζεται πλέον στη FIFA και αυτό που είχε να πει όταν ρωτήθηκε για τους «πολίτες» και τις τελευταίες εξελίξεις που συγκλόνισαν το ποδόσφαιρο με την τιμωρία για την παράβαση των κανονισμών του Financial Fair Play ήταν πως:

«Στον αθλητισμό οφείλεις να τηρείς κανόνες και χαιρόμαστε για τους κορυφαίους και τις επιδόσεις τους όταν ξέρουμε πως όλα είναι καθαρά. Όταν συμμετέχεις σε μια μεγάλη διοργάνωση, αυτομάτως συμφωνείς να τηρείς τους κανονισμούς της διοργάνωσης στην οποία θα είσαι παρών. Όποιος δεν τηρεί τους κανονισμούς και αποδεικνύεται πως έχει προσπαθήσει να διαφύγει από τα πλαίσια που έχουν τεθεί, αξίζει να τιμωρείται».

Arsene Wenger has no sympathy for Manchester City after the club were banned from European competition for two seasons pic.twitter.com/T3RZHjsqEy

— PA Dugout (@PAdugout) February 18, 2020