Ένα εξαιρετικό σουτ του Χάουγκε στο 61' και ένα ψύχραιμο τελείωμα του Χεγκ τρία λεπτά αργότερα έφεραν το 3-1 για την Μπόντο/Γκλιμτ ενάντια στην Ίντερ!

Μεγάλο προβάδισμα για την Μπόντο/Γκλιμτ ενάντια στην Ίντερ! Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Χεγκ κατέγραψε μία ακόμη ασίστ, τροφοδοτώντας τον Χάουγκε που με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-1, ενώ στο 64', ο Χεγκ πέρασε στον ρόλο του εκτελεστή, με τον Μπλόμπεργκ να τον βγάζει μόνο με κενή εστία και το 3-1 να ακολουθεί!