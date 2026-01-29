Ο Κ. Νικολακόπουλος βλέπει μέσα από το blog του στο gazzetta από διαφορετικές

Τελικά, όποτε ο Ολυμπιακός κληρώνεται με τον Άγιαξ στο Τσάμπιονς Λιγκ πρέπει να περιμένουμε κάτι πολύ καλό, κάτι σπουδαίο για τον μεγαλύτερο ελληνικό σύλλογο!

Το 1983 τεράστια πρόκριση στο Κύπελλο Πρωταθλητριών! Με 0-0 στο Άμστερνταμ και 2-0 στην παράταση, με 75.000 λαό στο ΟΑΚΑ!

Το 1998 πρώτη πρόκριση από τους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ! Με νίκη 1-0 στο ΟΑΚΑ και παρά την ήττα 0-2 στο Άμστερνταμ. Με τον Άγιαξ τελευταίο στον όμιλο.

Το 2026 πρώτη πρόκριση από τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ! Με νίκη 2-1 μέσα στο Άμστερνταμ, πρώτη επί ελληνικού εδάφους. Πάλι με αποκλεισμό του Άγιαξ.

Αγαπημένη ομάδα ο Άγιαξ! Η, αν θέλετε αλλιώς, θα ακούνε Ολυμπιακό και θα τρέχουν μακριά!

Ε, για να μην είμαστε υποκριτές, ο Άγιαξ έχει συνδεθεί και με κάτι άλλο από την Ελλάδα, τον αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό: το 1971 τον νίκησε στο Γουέμπλεϊ στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών…Το 1996 τον απέκλεισε στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ κερδίζοντας τον με 3-0 μέσα στην Αθήνα…Ακόμη, το 2026 τον νίκησε δύο φορές, μέσα κι έξω, (2-1 και 2-0) στον όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ και τον υποχρέωσε να τερματίσει τελευταίος…Ακόμη ακόμη το καλοκαίρι του 2024 τον απέκλεισε στα πέναλτι (0-1, 1-0) από τα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ…

Θα μπορούσε, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με δύο καλά αποτελέσματα κόντρα στον Άγιαξ να είχε αυτή την στιγμή ιστορικά ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών και μία παρουσία σε τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Άσε πόσες φορές ο Άγιαξ απέκλεισε τον ΠΑΟΚ από τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ (2010, 2016, 2019)! Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμη παίξει Τσάμπιονς Λιγκ εν πολλοίς οφείλεται στον Άγιαξ, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, έχει πέντε νίκες και μία ισοπαλία σε έξι παιχνίδια που έχει παίξει με την ΑΕΚ στην Ευρώπη…

Αντιθέτως, τον Ολυμπιακό τον έχει ξεπεράσει μόνο μία φορά ο Άγιαξ, σύλλογος που έχει τέσσερα Κύπελλα Πρωταθλητριών-Τσάμπιονς Λιγκ, Ένα Γιουρόπα Λιγκ, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, δύο ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ και δύο Διηπειρωτικά! Τη δε εκείνη μοναδική φορά που τον απέκλεισε τον Ολυμπιακό, τη σεζόν 1987-87, πήρε το Κυπελλούχων!

Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία για άλλη μία φορά στην Ευρώπη, με την πρόκριση του από την League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Και πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, τον πρόεδρο και όλο τον οργανισμό γι΄ αυτή την επιτυχία. Επίτευγμα κανονικό! Να είναι εκτός Τσάμπιονς Λιγκ τόσες σπουδαίες ομάδες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Νάπολι, Mαρσέϊγ, Άϊντραχτ, Αθλέτικ, Bιγιαρεάλ), η PSV, ο Άγιαξ. Να είναι ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία πάνω από Μπενφίκα, Γαλατασαράϊ, Μονακό. Και ισόβαθμος της Ντόρτμουντ. Έχοντας παίξει, άμα λάχει, με την 1η της βαθμολογίας Άρσεναλ, με την 5η Μπαρτσελόνα και με την 9η Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αντικειμενικά οι πιθανότητες του να πάρει έστω έναν πόντο ήταν ελάχιστες.

Και με δύο βαθμούς μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης!

Άσχετο: Από τα λίγα άσχημα του χθεσινού αγώνα, ότι ο Έσε είναι κι αυτός πλέον στο όριο των κίτρινων καρτών μετά τον Ταρέμι. Όπερ σημαίνει ότι όποιος πάρει μία κίτρινη στο πρώτο επόμενο ματς, χάνει τη ρεβάνς.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Νέα γιγαντιαία εμφάνιση χθες από τον Ρέτσο! Η σωτήρια επέμβαση του, με την οποία απέτρεψε το 2-2 στο 86’ ήταν απλά το top μίας συγκλονιστικής βραδιάς, στην οποία περιλαμβάνοντας άλλες τρεις κρίσιμες αποκρούσεις, εντυπωσιακά κερδισμένες μονομαχίες στον αέρα, εντυπωσιακές κινήσεις με τις οποίες έβγαινε κι έπαιρνε μπάλες, βοήθειες και στο δεξί μπακ, μέχρι και φοβερή μακρινή πάσα για γκολ στον Ελ Κααμπί, αλλά και κεφαλιά όχι πολύ άουτ σε κόρνερ.

Ο αρχηγός, με το άλφα κεφαλαίο, του Ολυμπιακού μπήκε στο παιχνίδι με μεγάλη αυτοπεποίθηση, κάνοντας κάποια στιγμή και ντρίμπλα-πιρουέτα (!), είχε πράγματι μία κακή τοποθέτηση σε εκείνη τη σέντρα από αριστερά στο 8’, με το κακό σουτ, προς τα πάνω του, του Κλάεσεν από δύσκολη θέση, αλλά 99% ήταν οφσάϊντ ο Ολλανδός που πλαγιοκόπησε και ακόμη κι αν η μπάλα πήγαινε μέσα νομίζω ότι θα είχαμε ακύρωση του γκολ μέσω του Var.

Ο Πιρόλα είχε αρχίσει καλά, αλλά γρήγορα ζήτησε αλλαγή, για να πάρει τη θέση ο καλός στρατιώτης Μπιανκόν, που όντως είχε πολύ άσχημη θέση στο γκολ-οφσάϊντ του Άγιαξ, όμως γενικά έδωσε αρκετές λύσεις, ψηλά και χαμηλά, σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Έστω κι αν έκανε εκείνο το τσαφ με το χέρι άθελα του και ένα φάουλ που δεν έπρεπε στο 94’,

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍