Σαντιάγο Έσε, ακόμα τρέχεις;

Ταύρος σε όλη τη σημασία της λέξης. Ο Σαντιάγο Έσε ήταν ο αόρατος «ήρωας» του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν και το Gazzetta εξηγεί.

Όλα τα φώτα έπεσαν στον Κοστίνια, στον Ταρέμι, στον Ροντινέι, στον Τζολάκη μόλις παρέλαβε το βραβείο του MVP ή ακόμα και στον Ελ Καμπί μόνο και μόνο επειδή επέστρεψε από το Copa Africa μετά από σχεδόν έναν μήνα απουσίας.

Αποθέωση εδώ, αποθέωση εκεί και πάει λέγοντας. Όμως το μυστικό όπλο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ήταν τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν αλλά πίσω από το βλέμμα του Σαντιάγο Έσε. Μία μηχανή στη μεσαία γραμμή. Ένα ακούραστο «σκυλί». Ένας ποδοσφαιριστής που επαληθεύει συνεχώς ότι είναι από τις σπουδαίες επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Ο Αργεντινός χαφ ήταν απλά... παντού στον αγωνιστικό χώρο. Κατάπιε αμέτρητα χιλιόμετρα, τα έβαλε με τους Γκαρθία και Φερνάντεζ, άφησε χώρους τόσο στον Μουζακίτη όσο και στον Τσικίνιο για να κυκλοφορήσουν την μπάλα και έχει παίξει τον δικό του σημαντικό ρόλο στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού αλλά και στη διατήρηση του 1-0.

Το Gazzetta βάζει κάτω τους αριθμούς και σας εξηγεί γιατί ο Σαντιάγο Έσε ήταν εκ των βασικών λόγων που ο Ολυμπιακός είναι ολοζώντανος για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Το απίθανο «stop» και η συμβολή του στο 2-0

Καλά τα στατιστικά. Όμως ο Σαντιάγο Έσε έχει σημαντική συμβολή σε δύο καίριες στιγμές κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου που αποτελούν βαρόμετρο για την εξέλιξη του αγώνα.

Η πρώτη είναι στο 38ο λεπτό, όταν Ποκού έφυγε στην αντεπίθεση και με προϋποθέσεις, πάτησε στην περιοχή του Ολυμπιακού, έφερε την μπάλα στο δεξί και παρότι ο Έσε ήταν με πλάτη, κατάφερε να πέσει στα πόδια του την κατάλληλη στιγμή και να μπλοκάρει το σουτ του.

Ο εξτρέμ της Λεβερκούζεν βρισκόταν σε εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή, με ανοιχτό το πεδίο βολής και θα μπορούσε να είχε φέρει σε αρκετά δύσκολη θέση τον Τζολάκη, όμως ο Αργεντινός χαφ ήταν εκεί με εξαιρετικό σπριντ στην επιστροφή.

Η δεύτερη καθοριστική συμμετοχή του, είναι στις καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρέτσος κάνει σωτήριο τάκλιν πάνω στα πόδια του Κοφανέ που ετοιμαζόταν να εκτελέσει εξ επαφής τον Τζολάκης και ο Έσε είναι στην κατάλληλη θέση για να διώξει από την περιοχή.

Ωστόσο το κάνει στα... τυφλά αλλά προς τα πλάγια και όχι στον άξονα και συγκεκριμένα στο δεξί άκρο, ξέροντας ότι μπροστά έχει μείνει μόνο ο Ροντινέι και ο Ταρέμι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Βραζιλιάνος να φύγει στην αντεπίθεση, να βγάλει κάθετη στον Ιρανό φορ και εκείνος με πλασέ να σημειώσει το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Μπροστάρης στο αμυντικό σκέλος

Και επιστρέφουμε τη γλώσσα των... αριθμών. Εκεί όπου ο Έσε έσπασε τα κοντέρ με τις επιδόσεις του. Αρχικά έχει δώσει σημαντικές βοήθειες στην κυκλοφορία της μπάλας παρότι ο ρόλος του ήταν περισσότερο κόφτης στον άξονα. Από τις 35 πάσες που δοκίμασε, οι 26 ήταν επιτυχημένες και οι 16 από αυτές ήταν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου.

Μέτρησε 60 επαφές με την μπάλα στα 98 λεπτά που αγωνίστηκε συνολικά και στα αμυντικά του καθήκοντα ήταν συνεχώς alert. Έδωσε εννιά μονομαχίες από τις οποίες στις πέντε βγήκε νικητής, βοήθησε αρκετά στο πρέσινγκ έχοντας συνολικά τέσσερα κλεψίματα κοντά στη μεσαία γραμμή ενώ ανέκτησε την μπάλα εννιά φορές.

Δοκίμασε πέντε φορές το τάκλιν και τις τρεις πήρε την μπάλα, έκανε δύο φάουλ χωρίς να αντικρίσει κάρτα ενώ μπλόκαρε και δύο σουτ, με το ένα από αυτά να είναι το παραπάνω που αναφέραμε. Άξιο αναφοράς ότι δεν τον πέρασε κανείς παίκτης της Λεβερκούζεν σε μονομαχία 1vs1 παρότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές των Γερμανών το επιχειρούσαν.

Έσβησε τον κινητήριο μοχλό της Λεβερκούζεν

Μία από τις σημαντικές δουλειές που είχε ο Σαντιάγο Έσε από την αρχή του αγώνα ήταν η αντιμετώπιση του Αλέις Γκαρθία. Ο 28χρονος χαφ είναι από τα πιο ποιοτικά στοιχεία του κλαμπ αυτή τη στιγμή και ήδη μετράει τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 27 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας τη δύναμη της μεσαίας γραμμής.

Ο άνθρωπος από τον οποίο περνούν όλες οι μπάλες, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις επιθέσεις για γκολ, εξού και ο απολογισμός των πέντε ασίστ έως τώρα που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας για τον σύλλογο έως τώρα τη φετινή σεζόν.

Για να καταλάβουμε τον καταλυτικό ρόλο που έχει ο Ισπανός χαφ στο παιχνίδι της Λεβερκούζεν, πρέπει να κοιτάξουμε την επίδραση του στο παιχνίδι των Γερμανών. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής είχε συνολικά 121 πάσες (!) από τις οποίες οι 107 ήταν σωστές, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό σχεδόν 88%. Σχεδόν οι μισές από αυτές (55) έγιναν στο αντίπαλο μισό και με ποσοστό επιτυχίες 85% (47 σωστές).

Πήρε την μπάλα συνολικά 160 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά ο Έσε ήταν ο άνθρωπος που τον περιόρισε στο θέμα του να γίνει επικίνδυνος επιθετικά. Ο Γκαρθία περιορίστηκε στον ρόλο να κυκλοφορεί απλά την μπάλα στη μεσαία γραμμή και όσες φορές προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον Αργεντινό, δεν κατάφερε να πετύχει κάτι.

Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ τον είχε ποδοσφαιριστή όσο ήταν μαζί στην Εϊμπάρ για έξι μήνες τη σεζόν 2020/21 και ο Βάσκος προπονητής τον χρησιμοποίησε σε 11 ματς.