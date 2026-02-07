Η UEFA με άρθρο της παρουσίασε την κατάσταση ως έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή, αναφορικά με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο επόμενο Champions League.

Μπορεί να βρίσκεται ακόμη στις ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ-άουτ, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν παύει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και τη νέα σεζόν του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν -ξανά- την Μπάγερ Λεβερκούζεν για μια θέση στους «16» του θεσμού, όμως οι υπολογισμοί και τα δεδομένα για απευθείας είσοδο στη League Phase της νέας σεζόν απασχολούν άπαντες.

Μάλιστα, η ίδια η UEFA με άρθρο της εξηγεί πως ακριβώς έχει η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τους Πειραιώτες να έχουν στα χέρια τους εισιτήριο για τα αστέρια, δίχως προκριματικά!

Ο λόγος είναι πως βρίσκονται στην κορυφή της Stoiximan Superleague, και παράλληλα έχουν τους περισσότερους βαθμούς συγκριτικά με τις ομάδες, από άλλες λίγκες, που τους «απειλούν».

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για απευθείας είσοδο

Για να συμβεί λοιπόν αυτό, θα πρέπει στο φινάλε της σεζόν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, και παράλληλα ο νικητής του Champions League να έχει τερματίσει στο πρωτάθλημά του, σε θέση που δίνει εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ουσιαστικά, για να μείνουν εκτός του επόμενου Champions League οι Πειραιώτες, θα πρέπει η Σαχτάρ Ντόνετσκ να κατακτήσει την ουκρανική λίγκα, και παράλληλα να πάρει και το Conference League, κάνοντας μόνο νίκες!