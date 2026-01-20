Απίθανα πράγματα στη Νορβηγία, με το 2-0 της Μπόντο/Γκλιμτ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι να γίνεται 3-1 μέσα σε λίγα λεπτά και τον Ρόδρι να αποβάλλεται αμέσως μετά!

Ό,τι θέλει κάνει η Μπόντο/Γκλιμτ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι! Στο 58ο λεπτό, ο Χάουγκε έκανε το 3-0 για τους Νορβηγούς, σκοράροντας με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή μετά από φοβερή ατομική ενέργεια, κάνοντας ακόμη πιο γερές τις βάσεις νίκης για την ομάδα του. Ωστόσο, η απάντηση των Cityzens ήταν άμεση, με τον Σερκί να μειώνει με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή στο 60'.

Άμεσα όμως κόπηκαν και τα χαμόγελα για τους Άγγλους, καθώς μέχρι το 62', ο Ρόδρι πρόλαβε να δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες και να αποβληθεί, φέρνοντας ξανά σε δεινή θέση τη Σίτι, που γλίτωσε το 4-1 στη συνέχεια; χάρη στο δοκάρι...