Μπόντο/Γκλιμτ - Μάντσεστερ Σίτι: Ροντέο με δύο γκολ και κόκκινη κάρτα
Ό,τι θέλει κάνει η Μπόντο/Γκλιμτ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι! Στο 58ο λεπτό, ο Χάουγκε έκανε το 3-0 για τους Νορβηγούς, σκοράροντας με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή μετά από φοβερή ατομική ενέργεια, κάνοντας ακόμη πιο γερές τις βάσεις νίκης για την ομάδα του. Ωστόσο, η απάντηση των Cityzens ήταν άμεση, με τον Σερκί να μειώνει με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή στο 60'.
Άμεσα όμως κόπηκαν και τα χαμόγελα για τους Άγγλους, καθώς μέχρι το 62', ο Ρόδρι πρόλαβε να δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες και να αποβληθεί, φέρνοντας ξανά σε δεινή θέση τη Σίτι, που γλίτωσε το 4-1 στη συνέχεια; χάρη στο δοκάρι...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.