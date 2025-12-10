Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι: «Έσπασε» την... κατάρα ο Ροντρίγκο, ανατροπή-εξπρές η Σίτι (vid)
Έχει γίνει... προσωπικό το θέμα του Ροντρίγκο με τη Μάντσεστερ Σίτι. Άλλωστε, όποτε την πετυχαίνει στο Champions League φροντίζει να της κάνει δύσκολη τη ζωή.
Αυτή τη φορά, το γκολ του Βραζιλιάνου απέναντι στους Citizens ήταν πολύ σημαντικό και για τον ίδιο. Γιατί ήταν το πρώτο του μετά από 32 «άσφαιρα» παιχνίδια. Στο 28ο λεπτό του ματς, ο 24χρονος μπήκε πολύ ωραία στην περιοχή και με τρομερό πλασέ από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ και να βάλει τέλος στο πολύ κακό σερί του.
Η χαρά πάντως δεν κράτησε πολύ για τη Βασίλισσα. Οκτώ λεπτά μετά, ο Ο'Ράιλι πήρε το ριμπάουντ από την επέμβαση του Κουρτουά στην κεφαλιά του Γκβάρντιολ και από κοντά έφερε το ματς στα ίσα. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και έφτασε με... συνοπτικές διαδικασίες στην ανατροπή. Ο Χάαλαντ κέρδισε το πέναλτι από τον Ρούντιγκερ και στο 43ο λεπτό ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να γυρίσει τούμπα το ματς.
