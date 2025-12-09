Ο Ολυμπιακός το 2026 θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Champions League με τις αναμετρήσεις κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα με 0-1, χάρη στο υπέροχο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Οι Πειραιώτες έχουν ακόμα δυο παιχνίδια μπροστά τους, στα οποία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στις 20 Ιανουαρίου του 2026 οι Πειραιώτες θα υποδεχτούν τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και στις 28/1 θα κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στην έδρα του Άγιαξ.

Oι Γερμανοί είναι στην 17η θέση με 8 βαθμούς, ενώ ο Αίας είναι ουραγός, όντας η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει σεφτέ. Φυσικά αμφότερες οι ομάδες έχουν ματς λιγότερο σε σχέση με τους Ερυθρόλευκους.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League