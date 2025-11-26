Ο γιος του Μαρσέλο πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα του Ολυμπιακού Κ19 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο πατέρας του τράβηξε video από τη στιγμή της εισόδου του στο ματς.

Ο Μαρσέλο είναι ένα από τους «συνδετικούς κρίκους» της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού. Ο Βραζιλιάνος θρύλος έδωσε το παρών στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για τον αγώνα των Κ19 των δυο ομάδων για το Youth League, στον οποίο συμμετείχε ο γιος του.

Στο 79ο λεπτό ο Έντσον Άλβες πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Μαρσέλο να τραβάει video από τη στιγμή της εισόδου του γιου του στον αγωνιστικό χώρο. Δίπλα στον Βραζιλιάνο Legend της Βασίλισσας ήταν ο συμπατριώτης του, Ροντινέι.

Μάλιστα ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Κ19 των Μερένγκες είχε καλή στιγμή για να σκοράρει στο 90+1', όταν ο Γεωργακόπουλος απέκρουσε το σουτ του, όμως στην εξέλιξη της φάσης έγινε το πέναλτι από το οποίο προέκυψε το 0-2.