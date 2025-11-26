Ολυμπιακός Κ19 - Ρεάλ Μαδρίτης Κ19: Ο Μαρσέλο έβγαλε video την είσοδο του γιου του (vid)
Ο Μαρσέλο είναι ένα από τους «συνδετικούς κρίκους» της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού. Ο Βραζιλιάνος θρύλος έδωσε το παρών στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για τον αγώνα των Κ19 των δυο ομάδων για το Youth League, στον οποίο συμμετείχε ο γιος του.
Στο 79ο λεπτό ο Έντσον Άλβες πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Μαρσέλο να τραβάει video από τη στιγμή της εισόδου του γιου του στον αγωνιστικό χώρο. Δίπλα στον Βραζιλιάνο Legend της Βασίλισσας ήταν ο συμπατριώτης του, Ροντινέι.
Μάλιστα ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Κ19 των Μερένγκες είχε καλή στιγμή για να σκοράρει στο 90+1', όταν ο Γεωργακόπουλος απέκρουσε το σουτ του, όμως στην εξέλιξη της φάσης έγινε το πέναλτι από το οποίο προέκυψε το 0-2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.