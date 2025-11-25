Το Gazzetta «υποδέχτηκε» στο ξενοδοχείο τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε αυτόγραφα ο Βινίσιους!

Η Ρεάλ Μαδρίτης κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αφίχθη στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και το Gazzetta βρέθηκε στην... υποδοχή! Δείτε το video!

Λίγο μετά τις 7.10μμ, το πούλμαν με την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τα υπόλοιπα πούλμαν και βανάκια με όλα τα άλλα μέλη της «Βασίλισσας» έφτασαν σε ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού όπου θα καταλύσουν ενόψει του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό (22.00, LIVE στο Gazzetta, Cosmote Sport2, Mega) ο Φάληρο για τη League Phase του Champions League. Δεκάδες παιδάκια με τους γονείς τους, αλλά και εν Ελλάδι φίλοι της Ρεάλ βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα ασφαλείας προκειμένου να δουν από κοντά και να βγάλουν μια φωτογραφία τα μεγάλα αστέρια των Μαδριλένων.

🇪🇸 Η άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης στο ξενοδοχείο και υποδοχή από τους φίλους της, δείχνοντας την λατρεία τους σε Βινίσιους και Μπέλιγχάμ! Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος είναι ο μοναδικός που πήγε να υπογράψει!!! pic.twitter.com/fRHzcAqtSw November 25, 2025

Όλοι οι παίκτες κατευθύνθηκαν αμέσως προς το λόμπι του ξενοδοχείου κι από εκεί προς τα δωμάτιά τους! Μοναδική εξαίρεση ο Βινίσιους και ο Ασένσιο που στάθηκαν, μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με κάποιους τυχερούς θαυμαστές τους!



