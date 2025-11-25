Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια πρώτη γεύση από την κίνηση της Αθήνας, με την άφιξη των Μερένγκες στο «Γ. Καραϊσκάκης» να καθυστερεί.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης», η οποία προέρχεται από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων σε Ισπανία κι Ευρώπη.

Παραμονή του μεγάλου αγώνα, οι Μαδριλένοι προσγειώθηκαν στο «Βενιζέλος» και ξεκίνησαν την πορεία τους προς το «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρευρεθούν στη συνέντευξη Τύπου, όμως υπολόγιζαν χωρίς τον... ξενοδόχο.

Ήτοι την κίνηση της Αθήνας, με τους Μερένγκες να.... μπλέκουν και να ξεφεύγουν από την προκαθορισμένη ώρα (18:30), κατά την οποία είχε προγραμματιστεί η παρουσία των Τσάβι Αλόνσο και Αλβάρο Καρέρας στην αίθουσα Τύπου μπροστά σε Έλληνες και Ισπανούς δημοσιογράφους.