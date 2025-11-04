Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την 11άδα με την Αϊντχόφεν, βασικός ο Ροντινέϊ
Στα της 11άδας ο Ροντινέϊ ξεκινά βασικός, χωρίς αυτό να συνιστά σούπερ έκπληξη ή ανατροπή. Η διάταξη της ομάδας του Ολυμπιακού κόντρα στην PSV Αϊντχόφεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη:Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη και πίσω από τον Ελ Καμπί οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης και Ταρέμι.
