Ψηλά στην κατάταξη των χωρών με τα περισσότερα αθροιστικά έσοδοα από Champions, Europa και Conference League παραμένει η Ελλάδα.

Θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα. Όλες οι ελληνικές ομάδες αισθάνονται πως έχουν χάσει βαθμούς, που θα μπορούσαν να έχουν φέρει ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ωστόσο ακόμα κι έτσι τα... χρήματα έχουν έρθει. Το Champions League, το Europa League και το Conference League έχουν αποφέρει σημαντικά έσοδα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Για την ακρίβεια, η Ελλάδα βρίσκεται στο Top-10 και συγκεκριμένα στην 9η θέση των εσόδων που έχουν κερδίσει αθροιστικά οι ομάδες της από χρηματικά έπαθλα στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι τέσσερις ελληνικές ομάδες μαζί έχουν κερδίσει 56 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζουν τη... συλλογή χρημάτων. Φυσικά, στις υπόλοιπις η Αγγλία δεν έχει ανταγωνισμό και είναι 1η, μιας και οι οκτώ ομάδες της έχουν βάλει στα ταμεία τους συνολικά 385 εκατομμύρια ευρώ.