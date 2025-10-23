Η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας χρειάστηκε να φτάσει σε μία δύσκολη ανατροπή για να νικήσει τη Μαρσέιγ στην Πορτογαλία και ο Φώτης Ιωαννίδης είχε ενεργό ρόλο σε αυτό.

Νικήτρια έφυγε από το παιχνίδι κόντρα στην πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος, Μαρσέιγ, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη για την 3η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Ένα τρίποντο που ήρθε μετά από σπουδαία ανατροπή των «λιονταριών» από 0-1 μέχρι το 69' σε 2-1 στο φινάλε. Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές ήταν στον πάγκο και μόνο ο διεθνής φορ χρησιμοποιήθηκε, βάζοντας και εκείνος το... χεράκι του για να έρθει το σπουδαίο αποτέλεσμα των Πορτογάλων.

Ο 25χρονος επιθετικός μπήκε στο ματς στο 64ο λεπτό, με το σκορ στο 0-1 υπέρ των Γάλλων που είχαν προηγηθεί με τον Παϊσάο στο 14ο λεπτό αλλά είχαν μείνει με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο λόγω αποβολής του Έμερσον. Η είσοδος του Ιωαννίδη αλλά και των Κατάμο και Σάντος, έκαναν τη διαφορά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Στο 69ο λεπτό ο Κατάμο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 86ο λεπτό, μετά από φάση που ξεκίνησε ο Ιωαννίδης, ο Σάντος πήρε την μπάλα και με σουτ έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 2-1.