Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Πώς να πάτε στο γήπεδο «Μονζουίκ»

Δείτε πώς θα πάτε εύκολα στο γήπεδο «Μονζουίκ» για τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός στις 21 Οκτωβρίου.

Ο αγώνας Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» (Estadi Olímpic Lluís Companys στο Montjuïc) το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και μπορείτε να φτάσετε εκεί με πολλούς τρόπους. Το Ολυμπιακό Στάδιο του Montjuïc είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Βαρκελώνης, καθώς βρίσκεται στον λόφο Montjuïc, έναν χώρο γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και πανοραμική θέα στην πόλη.

