Ολυμπιακός: Η ενημέρωση της ΠΑΕ για τα εισιτήρια με την Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής σεζόν, στην 3η αγωνιστική του Champions League. Πρόκειται για αυτό κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» (21/10 18:45). Η ΠΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους για τη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων, μετά τον έλεγχο και τις ακυρώσεις των διαρκείας που δεν πληρούσαν τους όρους.
Η διάθεση συνεχίζεται για τους αρχικούς κατόχους διαρκείας από σήμερα (13/10), 16:00 έως την Τρίτη (14/10), 10:00 ή μέχρι εξάντλησης, με περαιτέρω ανακοίνωση σε περίπτωση διαθεσιμότητας.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ
«Για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του UEFA Champions League απέναντι στη Barcelona, που θα διεξαχθεί στο «Estadi Olímpic Lluis Companys» την Τρίτη 21/10/2025 στις 18:45 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:
Υστέρα από την ολοκλήρωση του ελέγχου και των ακυρώσεων των εισιτηρίων από τους κατόχους διαρκείας που δεν πληρούσαν τους όρους που είχαν ανακοινωθεί, θα συνεχιστεί η διάθεση για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι και θα ταξιδέψουν οι ίδιοι στη Βαρκελώνη (αρχικοί κάτοχοι).
Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα (13/10, 16:00) έως την Τρίτη (14/10, 10:00) ή έως την εξάντλησή τους.
Σε περίπτωση μη εξάντλησης από την παραπάνω διαδικασία, θα βγει νέα ανακοίνωση».
Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους μας για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Barcelona.#OlympiacosFChttps://t.co/YcecOVuQQR— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.