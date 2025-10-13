Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ενημέρωση προς τους κατόχους διαρκείας σχετικά με την προμήθεια των εισιτηρίων για το ματς του Champions League με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής σεζόν, στην 3η αγωνιστική του Champions League. Πρόκειται για αυτό κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» (21/10 18:45). Η ΠΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους για τη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων, μετά τον έλεγχο και τις ακυρώσεις των διαρκείας που δεν πληρούσαν τους όρους.

Η διάθεση συνεχίζεται για τους αρχικούς κατόχους διαρκείας από σήμερα (13/10), 16:00 έως την Τρίτη (14/10), 10:00 ή μέχρι εξάντλησης, με περαιτέρω ανακοίνωση σε περίπτωση διαθεσιμότητας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του UEFA Champions League απέναντι στη Barcelona, που θα διεξαχθεί στο «Estadi Olímpic Lluis Companys» την Τρίτη 21/10/2025 στις 18:45 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Υστέρα από την ολοκλήρωση του ελέγχου και των ακυρώσεων των εισιτηρίων από τους κατόχους διαρκείας που δεν πληρούσαν τους όρους που είχαν ανακοινωθεί, θα συνεχιστεί η διάθεση για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι και θα ταξιδέψουν οι ίδιοι στη Βαρκελώνη (αρχικοί κάτοχοι).

Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα (13/10, 16:00) έως την Τρίτη (14/10, 10:00) ή έως την εξάντλησή τους.

Σε περίπτωση μη εξάντλησης από την παραπάνω διαδικασία, θα βγει νέα ανακοίνωση».