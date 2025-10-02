Ανρί: «Αγαπώ το ποδόσφαιρο αλλά κουράστηκα με τόσα ματς!»

Ο πρώην άσος των γηπέδων και νυν τηλεσχολιαστής, δήλωσε την «αγανάκτησή» του αναφορικά με το γεμάτο καλεντάρι αγώνων, λέγοντας πως έχει κουραστεί με τα τόσα πολλά παιχνίδια.

Το ποδοσφαιρικό (και όχι μόνο) καλεντάρι των αγώνων ολοένα και «βαραίνει» με τα χρόνια, καθώς συνεχώς προστίθενται έξτρα διοργανώσεις και αγώνες, με απώτερο στόχο φυσικά το οικονομικό όφελος από τα τηλεοπτικά και τα... τριγύρω.

Αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν εκφράσει την αντίθεση και την αγανάκτησή τους, όμως και οι star του παρελθόντος δεν απουσιάζουν. Τελευταίος ο Τιερί Ανρί, με τον άλλοτε άσο της Άρσεναλ και νυν τηλεσχολιαστή να κάνει on air τα.. παράπονά του.

Ο Γάλλος «θρύλος» του ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο εκπομπής μετά τα παιχνίδια του Champions League, τόνισε πως τον έχει κουράσει η όλη κατάσταση με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό παιχνιδιών. Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν παρακολούθησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, και, στον τελικό του θεσμού, αποχώρησε στο ημίχρονο! Επιπλέον, έριξε το... μπαλάκι στους εν ενεργεία παίκτες, που όπως είπε έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα!

«Δεν είδα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων! Στον τελικό είχα κάτι να κάνω κι έφυγα στο ημίχρονο. Αγαπώ το ποδόσφαιρο, πραγματικά το αγαπώ, αλλά κουράστηκα! Έχω κι άλλα πράγματα να κάνω, χρειάζομαι διάλειμμα. Και την οικογένειά μου την αγαπώ, αλλά υπάρχουν στιγμές που θέλω διάλειμμα. Κάπου φτάνει με το ποδόσφαιρο!

Αλλά εμείς δεν έχουμε δύναμη ν' αλλάξουμε κάτι. Μόνο οι παίκτες την έχουν αυτή τη δύναμη. Και στο κάτω - κάτω, πόσο βαθιά είναι η τσέπη του οπαδού να πάει σε όλες τις διοργανώσεις, να πάει στα εγχώρια Κύπελλα στην Αγγλία, να πάρει και τη φανέλα της ομάδας...», είπε χαρακτηριστικά ο «Τίτι».