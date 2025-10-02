Αποθέωσε τον Ντε Μπρόινε ο Ιωαννίδης: «Ήταν ασταμάτητος»

Με τα καλύτερα λόγια για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε ο Φώτης Ιωαννίδης μετά την ήττα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας κόντρα στη Νάπολι για το League Phase του Champions League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε βασικός στη μάχη της 2ης αγωνιστικής του Champions League ανάμεσα στην Νάπολι και την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα με 2-1 στην Ιταλία.

Ο Έλληνας φορ, μετά το παιχνίδι, μίλησε για το αποτέλεσμα αλλά και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, για τον οποίο αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια.

«Ηρθαμε για να πάρουμε τη νίκη. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Δεν τα καταφέραμε όμως. Προχωράμε όμως. Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι σε παίκτες όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ειδικά όταν κάνουν τέτοια εμφάνιση. Όλα τα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο ο Ντε Μπρόινε είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες. Κάποιες φορές το αποδέχεσαι αυτό και κάνεις ότι μπορείς για να τους σταματήσεις, αλλά σήμερα ήταν ασταμάτητος.

Ήταν ένα ωραίο παιχνίδια για να ξεκινήσω βασικός σε αγώνα για το Champions League, δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αλλά γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση από την ομάδα».