Champions League: Οι καλύτερες στιγμές και τα 29 γκολ της βραδιάς (vid)
Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τελικής πτώσης, αλλά δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ που πήρε τη νίκη με 2-0 στο «Emirates» σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Παρόλα αυτά η αναμέτρηση του Λονδίνου δεν ήταν η μοναδική όπου κουνήθηκαν τα δίχτυα. Τουναντίον, είχαμε μια παραγωγική βραδιά στο Champions League όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δυο γκολ και στις εννέα αναμετρήσεις!
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως κέντρισε η μεγάλη νίκη με ανατροπή της Παρί επί της Μπαρτσελόνα με 2-1 στο «Μοντζουίκ», ενώ θρίλερ αποδείχθηκε και η έξοδος της Μάντσεστερ Σίτι στο Μονακό, όπου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μείνουν όρθιοι με ισοφάριση στο 90΄από την άσπρη βούλα.
Στη Νάπολη ο Φώτης Ιωαννίδης δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας , ενώ ματσάρα χωρίς νικητή εκτυλίχθηκε στη Ισπανία με τη Βιγιαρεάλ να βάζει φρένο στη Γιουβέντους σε ένα χορταστικό παιχνίδι (2-2).
Δείτε τα 29 γκολ της βραδιάς στο βίντεο που ακολουθεί:
