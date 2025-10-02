Ακόμα μια χορταστική βραδιά στο Champions League, όπου το γκολ βρέθηκε σε πρώτο πλάνο. Δείτε τα highlights από όλους τους αγώνες.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι τελικής πτώσης, αλλά δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ που πήρε τη νίκη με 2-0 στο «Emirates» σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Παρόλα αυτά η αναμέτρηση του Λονδίνου δεν ήταν η μοναδική όπου κουνήθηκαν τα δίχτυα. Τουναντίον, είχαμε μια παραγωγική βραδιά στο Champions League όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δυο γκολ και στις εννέα αναμετρήσεις!

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως κέντρισε η μεγάλη νίκη με ανατροπή της Παρί επί της Μπαρτσελόνα με 2-1 στο «Μοντζουίκ», ενώ θρίλερ αποδείχθηκε και η έξοδος της Μάντσεστερ Σίτι στο Μονακό, όπου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μείνουν όρθιοι με ισοφάριση στο 90΄από την άσπρη βούλα.

Στη Νάπολη ο Φώτης Ιωαννίδης δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας , ενώ ματσάρα χωρίς νικητή εκτυλίχθηκε στη Ισπανία με τη Βιγιαρεάλ να βάζει φρένο στη Γιουβέντους σε ένα χορταστικό παιχνίδι (2-2).