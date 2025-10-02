Ελ Καμπί: «Πιστεύω στα επόμενα ματς θα είμαστε πιο τυχεροί, ευχαριστούμε τον κόσμο»
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα κόντρα στην Άρσεναλ με 2-0 στο Έμιρειτς για την 2η αγωνιστική του Champions League και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στάθηκε στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ αλλά και στον κόσμο που τους στήριξε.
Αναλυτικά: «Κάναμε ό,τι μας είπε ο προπονητής. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και σταθήκαμε καλά, όμως δεν καταφέραμε να βάλουμε το γκολ και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Πιστεύω στα επόμενα ματς θα είμαστε πιο τυχεροί.
Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εδώ για να μας υποστηρίξει. Λυπάμαι που δεν κάναμε κάτι καλύτερο, να είναι σίγουροι πώς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».
