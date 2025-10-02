Μεντιλίμπαρ: «Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε»

Για την εμφάνιση των παικτών του αλλά και το αποτέλεσμα κόντρα στην Άρσεναλ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του μετά το ματς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στο Λονδίνο και ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μένοντας στον ένα βαθμό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το ματς στην «Cosmote TV» και στάθηκε στο αποτέλεσμα αλλά και στην προσπάθεια των παικτών του σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

«Παίξαμε απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Μια από τις καλύτερες ομάδες. Το αποτέλεσμα οφείλεται εκεί. Παίζουν με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ταχύτητα και με τον τρόπο που παίζουμε εμείς σε αναγκάζουν να τρέχεις ψηλά και να πρέπει να πιέζεις και να αντέχεις όλο και περισσότερο. Το αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι είναι μια καλύτερη ομάδα. Το παιχνίδι μας ήταν αξιοπρεπές, παλέψαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια».

Για την προσπάθεια των παικτών: «Ναι. Ήμασταν πολύ καλοί αν και πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο ομάδες αυτού του επιπέδου. Το πιστέψαμε και αυτό φάνηκε και παίξαμε καλά. Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε».

Για το αν με τέτοιες εμφανίσεις ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί στα νοκ-άουτ: «Πιστεύω ναι αφού δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια. Έχουμε και άλλους μεγάλους αντιπάλους μπροστά μας για να δείξουμε τι μπορούμε. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε για να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ».

Στη συνέχεια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας:

Είστε ικανοποιημένος μόνο με τις καλές εντυπώσεις ή θα θέλατε κάτι παραπάνω;

Σήμερα πραγματικά γνωρίζαμε΄οτι παίζαμε απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα και ότι θα ήταν τα πράγματα δύσκολα. Θέλαμε να παίξουμε με θάρρος και να δείξουμε ότι μπορούμε. Μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπαθούσαμε. Θέλαμε κάτι καλύτερο από το παιχνίδι. Ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα και κέρδισε δίκαια.

Περισσότερο έπαιξαν ρόλο οι λεπτομέρειες ή π.χ. η χαμένη ευκαιρία του Ποντένσε;

Νομίζω ότι ευκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες. Ο αντίπαλος είχε περισσότερες ευκαιρίες. Αν είχε μπει το γκολ του Ποντένσε, ίσως να είχαμε μία διαφορετική εξέλιξη. Νομίζω ότι το παιχνίδι γενικότερα ήταν μία καλή δουλειά από εμάς και το γεγονός ότι ο αντίπαλος πιέστηκε, δείχνει ότι κάναμε καλή δουλειά.

Ποια είναι η γεύση σας με το παιχνίδι; Κι ένα σχόλιο για τον Αρτέτα.

Κάναμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Μένουμε με την ικανοποίηση ότι ούτε η Άρσεναλ πέρασε καλά και ήμασταν κοντά στην ισοφάριση. Παίζαμε κόντρα σε μία παό τις καλύτερες ομάδες της Αγγλίας, κάναμε τον αντίπαλο να μην είναι άνετος. Τον γνωρίζω από 14 ετών τον Αρτέτα, αλλά είχα πολλά χρόνια να τον δω και είχαμε μία πολύ ωραία συνάντηση.

Ο κ. Αρτέτα είπε ότι ο Ολυμπιακός μάς άγχωσε. Είναι και ένα παράσημο για την ομάδα σας ενόψει της συνέχειας;

Ναι, παρόλο που δεν είναι ίσως ωραίο να το ακούει κάποιος, γιατί δείχνεις ότι δεν έχεις έρθει για να κερδίσεις το ματς, αλλά γιατί άγχωσες τον αντίπαλο. Το γεγονός ότι τους πιέσαμε και βρεθήκαμε κοντά στην ισοφάριση, είναι απόδειξη ότι ήμασταν πολύ καλοί. Ομως το πιο σημαντικό μάθημα είναι ότι στα επόμενα ματς θα πάμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ότι μπορούμε να κάνουμε καλά παιχνίδια. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το πώς καταφέραμε να πιέσουμε.

Γιατί ο Ολυμπιακός βελτίωσε την απόδοσή του μετά την ευκαιρία του Ποντένσε και όχι από την αρχή;

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός. Μας πίεσε στα πρώτα λεπτά. Ισως τους ξάφνιασε η ευκαιρία του ΠΟντένσε, ίσως κατέβηκαν λιγάκ ικαι εμείς ανεβήκαμε. Είναι φάσεις μέσα στο ματς που πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αλλά σε αναγκάζει ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος μπήκε πολύ δυναμικά, έβαλε και το γκολ στα πρώτα λεπτά και μας δυσκόλεψε ιδιαίτερα