Πέταξε για την Ολλανδία ενόψει του... τελικού κόντρα στον Άγιαξ για το Champions League, η αποστολή του Ολυμπιακού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Ο Ολυμπιακός πέταξε για το Άμστερνταμ με πτήση τσάρτερ από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Στην ολλανδική πρωτεύουσα ήδη βρίσκονται φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι αναμένονται να προσγειωθούν στο Σίπχολ κατσ τη διάρκεια της ημέρας και αύριο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε νωρίς στο αεροδρόμιο με τη σύζυγό του αγκαλιά και χαμογελαστός, ενώ νωρίτερα είχε παραλάβει την κάρτα επιβίβασής του ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Ο Ελ Καμπί ήταν πόλος έλξης και χαμογελαστό δεν αρνήθηκε φωτογραφία και αυτόγραφα από κανέναν. Ο Τσικίνιο έστειλε την ελληνική του καλημέρα, ενώ ο Ροντινέι υπέγραψε σε φανέλα του!

Θυμίζουμε ότι για τον τελικό με τον Άγιαξ και την τελική μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League δεν υπολογίζεται ο Γιάρεμτσουκ κι ο Λιατσικούρας.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Άγιαξ: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Έσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.