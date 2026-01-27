Ολυμπιακός, Champions League: Οι πιθανότεροι αντίπαλοι αν προκριθεί στα νοκ-άουτ
Με το μυαλό μονάχα στον αυριανό (28/1, 22:00, LIVE από το Gazzetta) «τελικό» πρόκρισης με τον Άγιαξ, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για την Ολλανδία και το Άμστερνταμ.
Οι Πειραιώτες φιλοξενούνται από τον Αίαντα και θέλουν μόνο τη νίκη έτσι ώστε να έχουν -σχεδόν- εξασφαλίσει την παρουσία τους εντός της πρώτης 24αδας του Champions League, και συνάμα την ευρωπαϊκή τους συνέχεια.
Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένα... ακραία σενάρια που μπορεί να στερήσουν από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την πρόκριση, ακόμη και αν κάνει το καθήκον της στην «Γίοχαν Κρόιφ Αρένα». Σενάρια βέβαια υφίστανται και για τους πιθανούς αντιπάλους των Πειραιωτών, εφόσον πάρουν ένα από τα... μαγικά εισιτήρια των νοκ-άουτ. Για την ακρίβεια, πιθανότητες.
Σύμφωνα λοιπόν με τον υπερυπολογιστή Football Meets Data, που βάζει κάτω και αναλύει όλα τα δεδομένα, η πιθανότερη αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Αταλάντα, με ποσοστό 12,4%, ενώ ακολουθεί η Ίντερ με 12,1% και οι Νιουκάστλ, Γιουβέντους με 10,4%. Από εκεί και πέρα, με μονοψήφιο νούμερο (μπροστά), συναντάμε μεγαθήρια όπως η Τσέλσι (9,3%), Ατλέτικο Μαδρίτης (6,6%), Μάντσεστερ Σίτι (5,3%) και Μπαρτσελόνα (2%).
Όλα αυτά φυσικά μόνο εάν έρθει η πολυπόθητη πρόκριση.
Αναλυτικά οι πιθανότητες:
- Αταλάντα - 12,4%
- Ίντερ - 12,1%
- Νιουκάστλ - 10,4%
- Γιουβέντους - 10,4%
- Τσέλσι - 9,3%
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας - 8,4%
- Ντόρτμουντ - 8,2%
- Ατλέτικο Μαδρίτης - 6,6%
- Μάντσεστερ Σίτι - 5,3%
- Παρί Σεν Ζερμέν - 5,3%
- Τότεναμ - 4,7%
- Μπαρτσελόνα - 2%
- Ρεάλ Μαδρίτης - 1,8%
- Λεβερκούζεν - 1%
- Γαλατάσαραϊ - 0,6%
- Μαρσέιγ - 0,5%
- Λίβερπουλ - 0,4%
- Μονακό - 0,3%
- Καραμπάχ - 0,2%
- Αϊντχόφεν - 0,1%
