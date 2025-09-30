Ο Τζόλης έκανε άνω - κάτω την άμυνα της Αταλάντα και με εντυπωσιακό τελείωμα άνοιξε το σκορ για την Μπριζ στο Μπέργκαμο.

Με υπογραφή Τζόλη το μοναδικό γκολ του ημιχρόνου στο Μπέργκαμο. Στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ελληνας εξτρέμ με κλειστή ντρίμπλα απέφυγε τον αντίπαλό του, βρήκε χώρο και πλάσαρε στη γωνία από το ύψος της περιοχής για το 1-0 των Βέλγων κόντρα στην Αταλάντα. Ο Τζόλης είναι ο κορυφαίος της Μπριζ, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και φυσικά είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στο ματς.