Galacticos LIVE: Ο αήττητος Νίκολιτς, τα μυστικά Κόντη και το αγαπημένο Emirates για τον Ολυμπιακό

Η σημερινή εκπομπή των «Galacticos» έχει πολλή συζήτηση γύρω από την επικείμενη μάχη του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, αλλά και πλούσιο ρεπορτάζ από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.

Δείτε live την εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta, που προβάλλεται καθημερινά 14:00-16:00 στο επίσημο κανάλι Youtube του σάιτ. Η Έλενα Παπαδοπούλου παρέα με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη, μεταφέρουν τα τελευταία νέα από τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων και συζητούν πριν την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ για το Champions League.

Φυσικά, έντονη είναι και η παρουσία της Θεσσαλονίκης με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μεταφέρουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη αντίστοιχα.