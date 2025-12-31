«Τρέλα» από τους οπαδούς του Ολυμπιακού: Έκαναν... φτερά 5.500 εισιτήρια για το Σούπερ Καπ
Το ελληνικό Σούπερ Καπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα με τη μάχη ανάμεσα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ της περσινής σεζόν στο Κύπελλο Ελλάδος, τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Όπως είναι λογικό η προσμονή είναι μεγάλη για τον πρώτο τίτλο της νέας χρονιάς και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που φεύγουν τα εισιτήρια των Πειραιωτών.
Συγκεκριμένα 5.500 θέσεις έχουν βρει ήδη κάτοχο για την κερκίδα των «ερυθρολεύκων» και η διάθεση τους συνεχίζεται με ασταμάτητο ρυθμό.
