«Τρέλα» από τους οπαδούς του Ολυμπιακού: Έκαναν... φτερά 5.500 εισιτήρια για το Σούπερ Καπ

Αντίστροφα μετράμε για να μπούμε στο 2026 αλλά και για την επιστροφή του Σούπερ Καπ στις ζωές μας, κάτι που φαίνεται να ισχύει και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Το ελληνικό Σούπερ Καπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα με τη μάχη ανάμεσα στον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ της περσινής σεζόν στο Κύπελλο Ελλάδος, τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Όπως είναι λογικό η προσμονή είναι μεγάλη για τον πρώτο τίτλο της νέας χρονιάς και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που φεύγουν τα εισιτήρια των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα 5.500 θέσεις έχουν βρει ήδη κάτοχο για την κερκίδα των «ερυθρολεύκων» και η διάθεση τους συνεχίζεται με ασταμάτητο ρυθμό.