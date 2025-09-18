Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Στον πάγκο οι Ιωαννίδης - Βαγιαννίδης στην πρεμιέρα της στο Champions League
Ξεκινάει απόψε (18/9) το ταξίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη League Phase του Champions League, με δυο Έλληνες στην αποστολή της.
Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης βρέθηκαν κανονικά στα πλάνα του Ρούι Μπόρχες για τον αγώνα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι στην Πορτογαλία, αλλά δίχως να παίρνουν φανέλα βασικού.
Αντίθετα οι δυο τους θα βρεθούν στον πάγκο των Λιονταριών και θα περιμένουν μια ευκαιρία στη ροή του αγώνα. Αμφότεροι πάντως έχουν προλάβει να κάνουν ντεμπούτο με τη νέα τους ομάδα στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, με τελευταίο τον Ιωαννίδη που πέρασε αλλαγή στο 68΄απέναντι στη Φαμαλικάο.
Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Βιρτζίνια, Φρεσνέδα, Κουαρέσμα, Ινάτσιο, Αραούχο, Κοχορασβίλι, Χιούλμαντ, Γκονσάλβες, Τρινκάο, Κουέντα, Σουάρες
Este é o nosso 𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 para a estreia na UEFA Champions League 25/26 🟢⚪️#SCPFCK #UCL pic.twitter.com/BHbnLcRnzk— Sporting CP (@SportingCP) September 18, 2025
