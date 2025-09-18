Μονακό: Απίστευτο περιστατικό για τους Μονεγάσκους, οι παίκτες έμειναν μόνο με τα εσώρουχα στο αεροπλάνο!
Η αποστολή της Μονακό είχε ένα απρόσμενο πριν από τον αγώνα με την Μπριζ του Τζόλη για το Champions League. Η αιτία; Μια σοβαρή βλάβη στο κλιματιστικό του αεροπλάνου!
Καθώς οι παίκτες επιβιβάζονταν, η θερμοκρασία στην καμπίνα ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές να μείνουν… με τα εσώρουχά τους, περιμένοντας να διορθωθεί η βλάβη. Ορισμένοι δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τη στιγμή και να ανεβάσουν πλάνα στα social media.
Μετά από αρκετή ώρα, η ομάδα κατέβηκε στον αεροδιάδρομο για να πάρει καθαρό αέρα και στη συνέχεια επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, με αποτέλεσμα η πτήση να αναβληθεί. Τελικά, οι Μονεγάσκοι θα ταξιδέψουν το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση.
♨️ AS Monaco's flight to Bruges for their Champions League opener has been canceled due to an air conditioning issue. Players disembarked the plane in their underpants.— Get French Football News (@GFFN) September 17, 2025
📹 Jordan Tezepic.twitter.com/jUpsztmwEF
