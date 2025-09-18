Σουρεαλ στιγμές έζησαν οι παίκτες της Μονακό αφού υπήρξε βλάβη στον κλιματισμό του αεροπλάνου και έμειναν μόνο με τα εσώρουχά τους για να αντέξουν τη ζέστη.

Η αποστολή της Μονακό είχε ένα απρόσμενο πριν από τον αγώνα με την Μπριζ του Τζόλη για το Champions League. Η αιτία; Μια σοβαρή βλάβη στο κλιματιστικό του αεροπλάνου!

Καθώς οι παίκτες επιβιβάζονταν, η θερμοκρασία στην καμπίνα ανέβηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές να μείνουν… με τα εσώρουχά τους, περιμένοντας να διορθωθεί η βλάβη. Ορισμένοι δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τη στιγμή και να ανεβάσουν πλάνα στα social media.

Μετά από αρκετή ώρα, η ομάδα κατέβηκε στον αεροδιάδρομο για να πάρει καθαρό αέρα και στη συνέχεια επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, με αποτέλεσμα η πτήση να αναβληθεί. Τελικά, οι Μονεγάσκοι θα ταξιδέψουν το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση.