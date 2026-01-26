Η Μπάγερν ξεκίνησε συζητήσεις με την πλευρά του Χάρι Κέιν για την ανανέωση της συνεργασίας τους με χρονικό ορίζοντα το 2029.

Από τότε που πάτησε το πόδι του στη Γερμανία δεν έχει σταματήσει να σκοράρει! Πίσω στο καλοκαίρι του 2023 η Μπάγερν ενέδωσε στις οικονομικές απαιτήσεις της Τότεναμ κι έβγαλε από τα ταμεία 95 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έκτοτε έχει αποδείξει τον λόγο που δαπανήθηκαν τόσα χρήματα για χάρη του.

Ο Άγγλος έχει σκοράρει συνολικά 119 γκολ σε 126 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν, η οποία θέλει να δει τη συνεργασία τους να συνεχίζεται και μετά το καλοκαίρι του 2027. Συγκεκριμένα ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μαξ Έμπελ, σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο, με το «Sky Germany» να προσθέτει με τη σειρά του περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Γερμανοί αποκαλύπτουν πως η Μπάγερν θέλει να «δέσει» τον Κέιν στον σύλλογο είτε μέχρι το 2028, είτε μέχρι το 2029, όταν ο Άγγλος φορ θα φτάσε το 36ο έτος της ηλικίας του.

Από την πλευρά του μάλιστα ο Κέιν είναι πολύ θετικός μπροστά σε μια πρόταση ανανέωσης, καθώς παρουσιάζεται ερωτευμένος με τον σύλλογο και δεν κάνει σκέψεις για εναλλακτικούς προορισμούς.