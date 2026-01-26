Κέιν: Συζητήσεις με τη Μπάγερν για νέο συμβόλαιο έως το 2029
Από τότε που πάτησε το πόδι του στη Γερμανία δεν έχει σταματήσει να σκοράρει! Πίσω στο καλοκαίρι του 2023 η Μπάγερν ενέδωσε στις οικονομικές απαιτήσεις της Τότεναμ κι έβγαλε από τα ταμεία 95 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έκτοτε έχει αποδείξει τον λόγο που δαπανήθηκαν τόσα χρήματα για χάρη του.
Ο Άγγλος έχει σκοράρει συνολικά 119 γκολ σε 126 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν, η οποία θέλει να δει τη συνεργασία τους να συνεχίζεται και μετά το καλοκαίρι του 2027. Συγκεκριμένα ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μαξ Έμπελ, σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο, με το «Sky Germany» να προσθέτει με τη σειρά του περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι Γερμανοί αποκαλύπτουν πως η Μπάγερν θέλει να «δέσει» τον Κέιν στον σύλλογο είτε μέχρι το 2028, είτε μέχρι το 2029, όταν ο Άγγλος φορ θα φτάσε το 36ο έτος της ηλικίας του.
Από την πλευρά του μάλιστα ο Κέιν είναι πολύ θετικός μπροστά σε μια πρόταση ανανέωσης, καθώς παρουσιάζεται ερωτευμένος με τον σύλλογο και δεν κάνει σκέψεις για εναλλακτικούς προορισμούς.
🚨💣 BREAKING | FC Bayern have officially opened talks with Harry #Kane over a new contract until 2028 or 2029.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 26, 2026
Max Eberl confirms: “We are in talks with Harry.”
Kane is more than willing to extend as revealed. No thoughts of a move. He loves the club, the fans and the city.… pic.twitter.com/p6vlQPrN28
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.