Η Άουγκσμπουργκ πήρε το βαυαρικό ντέρμπι ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου και στη συνέχεια... ξεσάλωσε στα social media.

Σχεδόν έντεκα χρόνια είχε να πανηγυρίσει μέσα στην Allianz Arena η Άουγκσμπουργκ, ωστόσο το ξαναπέτυχε φέτος και μάλιστα με ανατροπή, υποχρεώνοντας την Μπάγερν Μονάχου στην πρώτη ήττα στην εφετινή Bundesliga!

Γνωρίζοντας πως κάτι τέτοιο, πιθανότατα, θα αργήσει να συμβεί ξανά, οι νικητές φρόντισαν να το χαρούν και με το παραπάνω, ρίχνοντας ανελέητο... γλέντι στη συντοπίτισσα μέσω social media... Από The Office μέχρι Μάρτιν Σκορσέζε και μπηχτές για τον... εξαφανισμένο Χάρι Κέιν είχε το μενού, με τον Δημήτρη Γιαννούλη και τους συμπαίκτες του να δίνουν την ευκαιρία στον διαχειριστή των ΜΚΔ του κλαμπ να οργιάσει και να φέρει χιλιάδες likes και σχόλια.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Άουγκσμπουργκ σε ντέρμπι της Βαυαρίας μετά από 3,5 χρόνια, με την ομάδα του Μάνουελ Μπάουμ να παίρνει και βαθιά βαθμολογική ανάσα, καθώς ξέφυγε στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού στη βαθμολογία της Bundesliga.