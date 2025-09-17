Χάρη στο... πονηρό τελείωμα του Μάρκος Γιορέντε, η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε ξανά στο ματς κόντρα στη Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ μπήκε σαν σίφουνας στην πρεμιέρα του Champions League και πήρε από νωρίς αέρα δύο τερμάτων απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωστόσο οι Ροχιμπλάνκος σταδιακά ισορρόπησαν και στην εκπνοή του πρώτου μέρους μπόρεσαν να μπουν ξανά στο ματς. Στις καθυστερήσεις, ο Ρασπαντόρι γύρισε στον Μάρκος Γιορέντε κι αυτός με το μυτάκι έστειλε την μπάλα στη γωνία του Άλισον για να κάνει το 2-1.