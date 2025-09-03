Εκτός ευρωπαϊκής λίστας της Πάφου βρέθηκε ο, εκ των αρχηγών της, Μουαμέρ Τάνκοβιτς μετά από απόφαση του προπονητή της, Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Απρόσμενη εξέλιξη στην Πάφο, λίγο καιρό μετά το «παραμύθι» που έγραψε για να φτάσει στη League Phase του Champions League, στην πρεμιέρα της οποίας θα αντιμετωπίσει φυσικά και τον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής της κυπριακής ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, εξέπληξε πολλούς με την απόφασή του να «κόψει» από την ευρωπαϊκή της λίστα τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας, ενώ βρίσκεται και ανάμεσα στους αρχηγούς της. Πρωταγωνίστησε στην πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι αλλά και στο φετινό ταξίδι της από τα προκριματικά μέχρι τη League Phase του Champions League.

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν στην Κύπρο, το γυαλί ανάμεσα στον Σουηδό και τον Καρσέδο δείχνει όχι απλά ραγισμένο, αλλά σπασμένο και το «κόψιμό» από το Champions League φαντάζει με προάγγελο αποχώρησης. Άλλωστε, φημολογείται πως ο Τάνκοβιτς ζήτησε ο ίδιος να φύγει από την ομάδα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως θα αφήσει ένα πολύ σημαντικό κενό πίσω του το οποίο δεν μπορεί να γεμίσει ούτε με μεταγραφή σε αυτό το σημείο. Συνολικά, ο Τάνκοβιτς μετρά 34 γκολ και 26 ασίστ σε 134 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την Πάφο, στην οποία αγωνίζεται από το 2022.