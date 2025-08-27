«Σεκιούριτι της Πάφου χτύπησε παίκτη του Ερυθρού Αστέρα»

Η ιστορική πρόκριση της Πάφου στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ επισκιάστηκε από επεισόδια στο φινάλε. Ένας φύλακας ασφαλείας φέρεται να χτύπησε τον Στέφαν Λέκοβιτς, ενώ οπαδοί και παίκτες του Ερυθρού Αστέρα βρέθηκαν σε έντονη αντιπαράθεση.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν μετά το ματς μεταξύ της Πάφου και του Ερυθρού Αστέρα που έλήξε ισόπαλο 1-1 για τα playoff του Champions League. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε την κυπριακή ομάδα για πρώτη φορά στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ η πρωταθλήτρια Σερβίας συνεχίζει στο Europa League.

Για το ματς, ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε στο 61’ με τον Ίβανιτς, όμως οι Κύπριοι ισοφάρισαν στο 89' με τον Ζάζα και πανηγύρισαν μια ιστορική πρόκριση. Η ένταση λόγω της σημασίας του παιχνιδιού ήταν τεράστια.

Μετά το γκολ του Βραζιλιάνου για την Πάφο, χάθηκε ο έλεγχος. Στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο των Σέρβων δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα να τρέξουν προς εκείνη την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το «gsp.ro» ένας φύλακας ασφαλείας φέρεται να χτύπησε τον ποδοσφαιριστή Στέφαν Λέκοβιτς, ο οποίος παρακολουθούσε το παιχνίδι από τις εξέδρες μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων Νεμάνια Σούπιτς και άλλα μέλη του σερβικού συλλόγου.

Οι διοργανωτές έκαναν το λάθος να επιτρέψουν στους εκπροσώπους του Ερυθρού Αστέρα να καθίσουν ανάμεσα σε οπαδούς της Πάφου, κάτι που αποδείχθηκε μεγάλη αμέλεια. Τελικά, τα επεισόδια θα εξεταστούν από την πειθαρχική επιτροπή της UEFA.