Ο Γιέρεμι Φρίμπονγκ διαπίστωσε την αναστάτωση που προκάλεσε με την κίνησή του να κλωτσήσει τα λουλούδια της πιστής οπαδού της ομάδας, Μαργαρίτα και απολογήθηκε τόσο στην ίδια όσο και στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε μεγάλη νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με γκολ στο 90', ωστόσο οι φίλοι της ομάδας δεν ξέχασαν ακόμα και μετά τη νίκη την «ύβρη» που διέπραξε ο Γιέρεμι Φρίμπονγκ, ο οποίος κλώτσησε τα «λουλούδια του Πάντιτς» στη διάρκεια των πανηγυρισμών των Γερμανών.

Το περιστατικό εξαγρίωσε τους Μαδριλένους καθώς η εν λόγω ανθοδέσμη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας στα εντός έδρας παιχνίδια για πάνω από 28 χρόνια και τα social media γέμισαν με απαξιωτικά tweets κατά του Ολλανδού μπακ των Ασπιρίνων.

Ο ίδιος, ωστόσο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει το τοπίο πίσω από την ενέργειά του και να ζητήσει συγγνώμη. Με ανάρτησή του στο twitter, ο Φρίμπονγκ εξήγησε πως δεν γνώριζε για την ιδιαίτερη αυτή παράδοση και ότι ενέργησε κατ' αυτόν τον τρόπο πάνω στον ενθουσιασμό του, απολογούμενος στα ισπανικά τόσο στον σύλλογο όσο και προσωπικά στη Μαργαρίτα Λουένγκο, την πιστή οπαδό της Ατλέτικο που καθιέρωσε αυτό το εθιμοτυπικό για χάρη του ειδώλου της, Μιλίνκο Πάντιτς:

«Χθες μετά το παιχνίδι, έμαθα για την παράδοση της ανθοδέσμης με τα λουλούδια στο Metropolitano. Δεν γνώριζα γι' αυτό και τη στιγμή του γκολ επηρεάστηκα από τον ενθουσιασμό κι έκανα ένα λάθος. Ζητώ συγγνώμη από την Ατλέτικο και ειδικά από τη Μαργαρίτα

After the game yesterday, I learned about the tradition of the bouquet of flowers at the Metropolitano. I didn’t know about it and at the time of the goal, I got carried away with excitement and I made a mistake.



Perdón a la afición del Atlético y especialmente a Margarita 🙏🏾