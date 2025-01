Ο Εμάνουελ Φρίμπονγκ της Λεβερκούζεν τόλμησε να κλωτσήσει τα λουλούδια του Μιλίνκο Πάντιτς, σήμα κατατεθέν του γηπέδου της Ατλέτικο Μαδρίτης και περίφημο γούρι της Μαργαρίτα Λουένγκο που κρατά εδώ και 28 χρόνια. Στο φινάλε όμως εισέπραξε νομοτελειακά τη... νέμεση.

Αν υπάρχει μία ομάδα στην Ευρώπη που πρέπει να φοβάσαι μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, αυτή είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η δυναμική και η τάση της να χτυπά στα... χασομέρια είναι παροιμιώδης τη φετινή σεζόν, με 13 γκολ και 19 κερδισμένους βαθμούς από το 90' και μετά για την ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε, η οποία δεν σταματά ούτε μέσα στο 2025.

Απέναντι στη Λεβερκούζεν οι Ροχιμπλάνκος επιβεβαίωσαν περίτρανα το αχτύπητο «ατού» τους, κερδίζοντας το τρίτο τους τρίποντο (ήτοι τους 9 από τους 15 βαθμούς τους) στο φετινό Champions League με γκολ στο 90'! Αυτή τη φορά, όμως, το πλήρωμα στο φινάλε έμοιαζε να έχει νομοτελειακό χαρακτήρα. Μια τρόπον τινά νέμεση για την ύβρη που διέπραξε, εκούσια ή ακούσια, ο Γιέρεμι Φρίμπονγκ.

Αν για κάποιους μοιάζουν υπερβολικές οι έννοιες, ρωτήστε τους φίλους της Ατλέτικο για το πώς ένιωσαν, στο θέαμα της κίνησης του Ολλανδού μπακ να κλωτσήσει το μπουκέτο με τα λουλούδια που βρίσκεται πίσω από το σημείο του κόρνερ στο «Μετροπολιτάνο» στη διάρκεια των πανηγυρισμών για το 0-1.

Με μια λέξη; Οργή. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αναβρασμό στις τάξεις των Κολτσονέρος, αλλά και την αντίδραση του στόπερ των Μαδριλένων, Χοσέ Μαρία Χιμένες που πήγε να τα βάλει με τον Φρίμπονγκ και τελικά δέχθηκε την κίτρινη κάρτα. Πολύ απλά γιατί η συγκεκριμένη ανθοδέσμη σημαίνει κάτι παραπάνω για τον οργανισμό της Ατλέτικο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Είναι τα λουλούδια της Μαργαρίτα, τα λουλούδια του Πάντιτς.

Εδώ και 28 χρόνια, μόλις ένα εντός έδρας παιχνίδι της Ατλέτικο έχει διεξαχθεί χωρίς το μπουκέτο αυτό στη θέση του. Ούτε στο «Βιθέντε Καλντερόν», ούτε στο «Metropolitano». Η παράδοση, μάλιστα δεν σταμάτησε ούτε στα χρόνια της πανδημίας που τα ματς διεξάγονταν κεκλεισμένων των θυρών. Ήταν τότε που ο κάπτεν της Ατλέτικο, Κόκε, θα τοποθετούσε ο ίδιος πριν από κάθε ματς τα λουλούδια στο γνωστό σημείο, έχοντας ανοιχτή τη βιντεοκλήση με τη δημιουργό αυτής της παράδοσης, Μαργαρίτα Λουένγκο.

Every year since 1996, Atleti fan Margarita has placed a bouquet of flowers, by the South East corner flag. 🚩



Why? 🤔



She believed Pantic was a great corner taker and thought it would bring him luck.#LLL

🧡🇪🇦⚽ pic.twitter.com/V1Fs5MIiMM