Κονατέ: «Μπορώ να πεθάνω για τη Λίβερπουλ»

Ο Ιμπραχίμα Κονατέ μίλησε για τον τραυματισμό του, τονίζοντας ότι έκανε τα πάντα για να επιστρέψει δυνατός και να βοηθήσει τη Λίβερπουλ.

Ο Ιμπραχίμα Κονατέ είναι ένας παίκτης που δεν φοβάται να βάλει την Λίβερπουλ πάνω από όλα, ακόμη και από την υγεία του. Ο Γάλλος στόπερ, που αποκάλυψε στη σύνεντευξή Τύπου ενόψει τον αγώνα με τη Λιλ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League ότι αγωνίζεται με πόνο στο γόνατο για να βοηθήσει τους Red Devils!

Ο 24χρονος αμυντικός μίλησε ανοιχτά για τον τραυματισμό του :«Προσπάθησα να επιστρέψω στο 100%, αλλά βιάστηκα. Το έκανα για την ομάδα μου. Μπορώ να πεθάνω για αυτή την ομάδα, είναι μια χαρά. Το γόνατό μου θα επανέλθει 100% σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο Κονατέ παραδέχτηκε πως παίζει με παυσίπονα, ωστόσο αυτό δεν τον εμποδίζει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Όπως τόνισε, ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση, αλλά επισπεύσε την επάνοδό του όταν είδε τον Τζο Γκόμεζ να τραυματίζεται:«Είπα: “Εντάξει, πρέπει να επιστρέψω πιο γρήγορα”. Στο πρώτο παιχνίδι ένιωσα λίγο το γόνατό μου, αλλά κάθε μέρα γίνεται καλύτερα. Χρειάζεται να παίρνω χάπια για τον πόνο όταν παίζω, αλλά είμαι καλά. Οι φυσιοθεραπευτές και το ιατρικό επιτελείο έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά για μένα».

