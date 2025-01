Ο Κώστας Τσιμίκας με τον Ντιόγκο Ζότα μπήκαν στο ματς με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων και μέσα σε 22'' βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, ενσαρκώνοντας ξανά το σούπερ δίδυμο που ξελάσπωσε τη Λίβερπουλ στο ίδιο γήπεδο τρία χρόνια μετά. Νο1 αποδέκτης σε ασίστ του «Τσίμι» ο Πορτογάλος.

Η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ ούτε στον δεύτερο γύρο της φετινής Premier League, αλλά αυτή τη φορά έφυγε αλώβητη από το «City Ground» με το ισόπαλο 1-1 να φέρει τη σφραγίδα των δύο... ολόχρυσων αλλαγών του Άρνε Σλοτ.

Κώστας Τσιμίκας και Ντιόγκο Ζότα υπέγραψαν την ισοφάριση των Reds θέτοντας νέο ορισμό δίπλα στο λήμμα «super sub» στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Κι αυτό διότι μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό από τη στιγμή που πέρασαν αμφότεροι στο ματς ως αλλαγή, κατάφεραν να συνδυαστούν και να βρουν το γκολ που επανέφερε την ισορροπία!

Έχει τύχει αμέτρητες φορές ένας παίκτης να περάσει στο παιχνίδι και να βρει δίχτυα με την πρώτη του επαφή. Αυτή τη φορά, όμως, το ίδιο συνέβη τόσο με τον σκόρερ όσο και με τον δημιουργό. Ο διεθνής Έλληνας μπακ με το που έγινε αλλαγή έτρεξε αμέσως προς το σημείο του κόρνερ για να αναλάβει την εκτέλεση και με «συστημένο» χτύπημα στην καρδιά της μικρής περιοχής έδωσε την ευκαιρία στον Πορτογάλο επιθετικό να σκοράρει, προσθέτοντας άλλη μια συνεργασία για γκολ στο ενεργητικό τους!

Impact substitutes 😤



64:57 – Kostas Tsimikas substituted on

65:01 – Diogo Jota substituted on



65:23 – They both combine for Liverpool's equaliser! https://t.co/wCXw5MCM3c pic.twitter.com/kpRvBySrnE